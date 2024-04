Al rifugio "Alma Libre". Sanzione da 500 euro

Per uno striscione, di un metro d’altezza per un metro e ottanta di lunghezza appuntato sul cancello, al rifugio antispecista “Alma Libre“ di Piano di Mommio la polizia municipale di Massarosa ha elevato una sanzione da 500 euro.

Il verbale – per violazione alle norme del codice della strada – risale allo scorso dicembre, ma la multa è stata subito contestata e il caso, ieri mattina, è arrivato di fronte al giudice di pace del Tribunale di Lucca che ha accolto la richiesta della difesa, rappresentata dall’avvocata Alessandra Margara, sospendendo l’esecutività dell’ordinanza e rinviando l’udienza al prossimo 9 luglio. Nella quale sarà espresso un giudizio.

"Ciò che ci rammarica – spiega una delle volontarie del rifugio, che dal 2018 accoglie animali sottratti allo sfruttamento umano, che sia per la carne, il latte, le uova e la lana – è che nessuno ci abbia avvisato prima di procedere con il verbale. Non si tratta comunque di un cartellone pubblicitario, ma di un manifesto che rivendica il senso di questo rifugio". Fondato da un’associazione che vive grazie al contributo dei volontari e alle donazioni dei privati. "Donazioni che – prosegue – sarebbero sottratte al cibo e alle cure degli animali che accogliamo se questa sanzione dovesse essere confermata".

In attesa del giudizio "Ci auguriamo che nel frattempo – ha detto l’avvocata Margara – l’atmosfera rimanga tranquilla, e non ci sia un inasprimento da parte delle istituzione del controllo e del sanzionamento di quelle che a nostro parare non sono assolutamente condotte che violano leggi".

mdc