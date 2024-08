Al Forte è già tempo di Natale. Si cerca una ditta per le luminarie

Passato Sant’Ermete, a Forte dei Marmi s pensa già alle luci di Natale. E la novità sarà che non verranno più gestite direttamente dal Ccn con contributo economico dell’amministrazione. Il Comune ha preferito, dopo anni, avviare un’indagine di mercato per individuare una o più ditte in grado di fornire le illuminazioni natalizie e i complementi di allestimento per le festività 2024 2025. "E’ una scelta condivisa con i commercianti – aveva precisato il vice sindaco Andrea Mazzoni – perchè preferiamo un rapporto diretto con la ditta per controllare i tempi di installazione, evitare ritardi e vigilare sul rispetto del contratto". In sostanza in questo modo si eviteranno ritardi nell’accensione delle decorazioni di Natale. L’azienda incaricata infatti provvederà a montare non solo le luminarie in strade e piazze, ma anche ad allestire di luci le palme sul lungomare. Il Comune ha ritenuto di interpellare almeno cinque ditte, alle quali richiedere una descrizione del servizio offerto corredata da una offerta economica: gli interessati dovranno presentare idonee planimetrie, schizzi, bozzetti rendering etc. descrittivi del posizionamento e delle caratteristiche delle luminarie e degl altri addobbi e del sistema di fissaggio. Dopo la prova generale prevista per il 7 novembre, l’accensione completa delle illuminazioni avrà inizio il 22 novembre alle 17 e terminerà il 7 gennaio 2025 (in questa data le illuminazioni dovranno rimanere accese. L’amministrazione si riserva la facoltà di prorogare la durata delle luminarie di un’ulteriore settimana e sono anche previste penali – pari all’1% dell’importo aggiudicato – per ogni giorno solare di ritardo.

Nella gara l’amministrazione comunale specifica anche gli orari delle luminarie: tutti i giorni dalle 16 alle 00:30 del giorno seguente; per la notte di Natale (fra il 24 e il 25 dicembre), la notte di Santo Stefano (tra il 25 e il 26 dicembre) e la notte di Capodanno (tra il 31 dicembre e il 1 di gennaio) dalle 16 alle 6. Il valore complessivo del servizio a base di gara è di 136.900 euro.

Francesca Navari