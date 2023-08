Al Fanatiko di Viareggio torna la musica live: "Ma deve mettersi in regola"

“The Show Must Go On“. Proprio quell’inno epico alla musica, più forte (o più cinica) di ogni difficoltà, cantato a pieni polmoni e cuore da Freddie Mercury è stato riproposto, a volumi soft, dalla tribute band dei Queen ospite ieri del palcoscenico del Fanatiko. E brano non poteva essere più azzeccato. Perché sì, almeno per una settimana lo spettacolo dei concerti live in Passeggiata può andare avanti.

Il locale di Andrea Pierini – silenziato da un’ordinanza del Comune scaturita dalle indagini fonometriche svolte a causa degli esposti presentati da alcuni cittadini (residenti e villeggianti) esasperati dalla musica – ha ottenuto dal Municipio una sospensione dello stop ai live. Dunque la settimana di Ferragosto sarà accompagnata dalle note delle band che si alterneranno sul palco di questo moderno Cafè Chantant.

"Già questa sera (ieri per i lettori ndr) il nostro tecnico del suono – spiega Pierini, ex giocatore di serie A e da oltre vent’anni “capitano“ del Fanatiko – ha fatto delle misurazioni, anche alla luce dei correttivi adottati per limitare l’impatto acustico dei concerti". Le percussioni ad esempio sono attutite da una “scatola“ in plexiglas allo scopo di fornire una barriera alla propagazione delle onde, i volumi tarati per stare nei confini dei decibel concessi.

"L’obiettivo – prosegue Pierini – è presentare subito la perizia ai tecnici comunali". E se i riscontri daranno esito positivo "L’ordinanza che ci imponeva la sospensione della musica dal vivo sarà archiviata". Questo è ciò che è emerso dall’incontro tecnico che si è tenuto ieri mattina nel Palazzo di piazza Nieri e Paolini. Ma senza correre troppo, Pierini si gode questa rete al novantesimo minuto. Alle porte del Ferragosto. "Siamo felici di poter tornare ad ospitare i concerti, perché siamo convinti che una città turistica debba saper accogliere ma anche intrattenere. E noi facciamo il massimo per unire le due cose".

Per sostenere questa convinzione proprio dal Fanatiko, dopo lo stop alla musica dal vivo, era partita una raccolta firme: in una settimana ne sono arrivate circa quattro mila. "Tanti clienti, fissi e di passaggio, tante persone mai viste si sono fermate per manifestare, con nome e cognome, la loro solidarietà". "E mi fa piacere che in questo elenco – aggiunge Pierini – ci siano anche tanti colleghi della Passeggiata, commercianti, residenti. Oltre ai direttori degli alberghi del Lungomare. Mi fa piacere perché – conclude – la musica non viene percepita come un problema, ma come un valore".

Martina Del Chicca