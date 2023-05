Al De Sortis c’è un nuovo parco giochi

Il gioco e l’attività all’aria aperta come momento di svago, stimolo ma anche socialità e crescita. Il gruppo Beyfin spa ha voluto sostenere, d’intesa con le Misericordie della Toscana, la realizzazione del parco giochi del De Sortis con altalene, scivoli, gazebo oltre che tavoli e sedie. Il nuovo spazio è stato inaugurato alla presenza del presidente della Federazione regionale delle Misericordie della Toscana Alberto Corsinovi, del presidente della Misericordia di Viareggio Gabriele Cipriani e del governatore della Misericordia di Borgo a Mozzano Gabriele Brunini. In rappresentanza del Gruppo Beyfin Lucia Lunghini e Simone Spaghetti. "Dopo la pandemia vivere la dimensione open air con maggiore libertà è diventata una esigenza fondamentale per tutti e per i bambini in particolare" ha spiegato in una nota Beatrice Niccolai, ad del Gruppo.