Aggressione nella notte di Natale. Nei guai diciottenne viareggino

La Polizia ha individuato e denunciato il giovane che nella notte di Natale ha aggredito in centro città un 33enne provocandogli gravi lesioni al volto. E’ un viareggino di 18 anni. La ricostruzione dell’aggressione, effettuata anche tramite alcune telecamere, ha però evidenziato che quanto riportato dal ferito, e cioè che era intervenuto per difendere una ragazza che due uomini stavano molestando, non corrispondeva al vero. È stato determinato dagli investigatori che in realtà il ferito era intervenuto per dividere due persone, una delle quali un extracomunitario maghrebino, anch’egli identificato, che si stavano accapigliando poiché l’extracomunitario, palesemente ubriaco, aveva cominciato a infastidire una coppia che per strada stava avendo una normale discussione; il ragazzo della coppia stava cercando di allontanare l’extracomunitario quando il ferito è intervenuto, ma nel parapiglia creatosi è stato colpito a sua volta.