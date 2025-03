Aggressione in famiglia a Torre del Lago: 19enne minaccia la madre con un machete

Un ragazzo di 19 anni è stato fermato dai carabinieri dopo che aveva aggredito verbalmente e fisicamente la madre, minacciandola anche con un machete. Ha i contorni ancora tutti da capire e definire un’aggressione in famiglia avvenuta martedì a Torre del Lago, quando un giovane ha iniziato a inveire contro la madre. All’origine del diverbio, stando a quanto appurato dagli inquirenti, ci sarebbe una relazione sentimentale iniziata dalla donna. Relazione, evidentemente non accettata dal figlio. Fra i due i rapporti da tempo erano diventati tesi e sono sfociati martedì in una violenta aggressione. La donna è stata colpita dal figlio che le ha provocato lesioni ed ecchimosi per fortuna non gravi sul corpo. Poi ha imbracciato un machete e con quella ha minacciato la madre che a quel punto ha chiamato il 112 per chiedere aiuto e denunciare il figlio ormai fuori controllo. Sul posto è arrivata una pattuglia della stazione di Torre del Lago e del radiomobile della compagnia di Viareggio. Il giovane è stato preso in consegna e su di lui sono in corso accertamenti da parte degli inquirenti. La madre è stata invece accompagnata al Pronto Soccorso dell’ospedale Versilia dove le sono state medicate le ferite. Gli investigatori hanno già ascoltato entrambi e la Procura di Lucca, sulla scorta della relazione fatta, deciderà quali provvedimenti prendere anche per evitare che si verifichino episodi più gravi e che la situazione degeneri. Il machete intanto è stato ovviamente sequestrato.

Red.viar.