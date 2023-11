Aggredisce coppia in auto. Credeva di essere deriso. Denunciato un 47enne

La coppia è seduta in macchina, con i due che si scambiano qualche battuta, scherzano e ridono di gusto. Ma la risata attira l’attenzione di un uomo che ritiene di essere stato deriso dalla coppia. A nulla servono le spiegazioni per fargli capire che stava prendendo un granchio: lui rimedia un pugno violento al volto e lei, uscita per difenderlo, viene presa per un braccio e sbattuta contro lo sportello dell’auto. Dopo un mese di indagini il malvivente è stato individuato dalla polizia del commissariato di Forte dei Marmi, la quale ha denunciato un 47enne di origini rumene e residente a Seravezza per i reati di percosse e violenza privata. Lo sconcertante episodio risale al 1° novembre ed è avvenuto a Vallecchia in pieno pomeriggio.

La donna e l’uomo, di ritorno da una visita ai genitori di quest’ultimo, erano in macchina in prossimità delle strisce pedonali vicino a un bar della zona, dove avevano intenzione di recarsi per acquistare un pacchetto di sigarette. Durante la conversazione l’uomo è passato accanto all’auto e si è sentito preso in giro da quelle risate. Quando si è avvicinato alla macchina chiedendo spiegazioni con fare indispettito, la coppia ha intuito che la situazione avrebbe potuto degenerare e ha cercato di spiegare che il loro atteggiamento non era in alcun modo rivolto al 47enne. Il quale, però, non pago della risposta riecevuta ha sferrato all’improvviso un pugno violento colpendo l’uomo, che si trovava alla guida. A quel punto la donna è scesa dall’auto, mentre il compagno ha subito provveduto a chiamare le forze dell’ordine, e ha cercato di allontanare l’aggressore, rimediando però anche lei la risposta violenta dell’uomo, il quale l’ha presa per un braccio facendole sbattere il volto sullo sportello dell’auto. Per evitare l’imminente arrivo della pattuglia, l’uomo si è infine diretto al proprio mezzo, dileguandosi. La volante del commissariato, intervenuta poco dopo, ha raccolto le prime testimonianze rilasciate dalle due vittime. Al termine di un’accurata attività investigativa, terminata in questi giorni con i dovuti e necessari riscontri necessari per accertare lo svolgimento dei fatti, ha individuato il presunto responsabile dell’episodio, denunciandolo all’autorità giudiziaria per i reati di percosse e violenza privata.

Daniele Masseglia