Agenti esperti nel settore ma anche under 26 junior

COLLABORATORI AGENZIA IMMOBILIARE

Posizioni aperte di AGENTE IMMOBILIARE CON ESPERIENZA,automunito e in possesso di partita iva, immagine curata e professionalità, eccellente padronanza della suite office, capacità di sviluppare relazioni e ampliare la rete di contatti, etica professionale. Compenso sui massimi livelli di mercato, possibilità di benefit extra in base a performance e profilo, formazione e aggiornamento continuo. JUNIOR/NEOFITA IMMOBILIARE Under 26, automunito, disponibilità full-time e massima flessibilità, forte determinazione, capacità di lavorare in gruppo e di imparare dall’esperienza altrui, buona conoscenza di office e dei social media. Borsa di studio/fisso mensile per i primi mesi, compenso sui massimi livelli di mercato. Cv: [email protected]