Affidati i lavori per le medie del paese

Oltre mezzo milione di euro per il II° lotto, II° stralcio della realizzazione dei lavori di adeguamento alle normative vigenti della scuola secondaria di I° grado di Piano di Conca. L’intervento permetterà il completamento delle opere necessarie all’adeguamento del fabbricato destinato a refettorio, in relazione agli standard energetici e di comfort acustico e ambientale. Le opere consistono infatti principalmente nella realizzazione del nuovo spazio refettorio per un importo complessivo di 555.000,00 € finanziati dalla Regione Toscana con FSC 2021-2027.

“Sulla scuola secondaria di Piano di Conca abbiamo negli anni investito risorse importanti – commenta l’assessore ai lavori pubblici Stefano Natali – oltre agli adeguamenti normativi con questi lavori andremo ad incidere anche sull’effettivo risparmio energetico con ricadute positive in termini di sostenibilità ambientale e di contenimento dei costi. Un cantiere da oltre mezzo milione di euro che conferma la nostra volontà rispetto alla priorità che diamo alle scuole nell’agenda amministrativa”.

“L’adeguamento normativo, la riqualificazione funzionale e l’efficientamento energetico dei plessi scolastici del territorio sono obiettivi strategici della nostra Amministrazione – conferma la Sindaca Simona Barsotti – per garantire gli standards di sicurezza e la funzionalità degli edifici a studenti e personale delle scuole”.