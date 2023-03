Addio guardia medica "Al posto del servizio i medici risponderanno al telefono da Livorno"

"La guardia medica nei notturni e nei festivi potrebbe non esserci più". Ad affermarlo Daniele Soddu, segretario provinciale del Fials, il sindacato autonomo, primo in Versilia per numero di iscritti. Il sindacalista analizza anche la figura del "bed manager" (gestore dei posti letto), di cui ha parlato nei giorni scorsi l’assessore Bezzini per risolvere le criticità dei pronto soccorso, e la riforma del 118. "In Versilia non sono delle novità", afferma. E sulla continuità assistenziale (ex guardia medica) Soddu sottolinea: "Spetta all’Asl nord ovest decidere se sopprimere o meno la postazione, come emerge dalla delibera regionale che ha riformato il servizio: credo che lo faranno. Di certo c’è ci sarà un numero unico, al quale risponderanno dei medici da Livorno, che potranno aprire una cartella clinica e inviare anche ricette elettroniche sullo smartphone. Non so quanto possa essere pratico per un anziano. Il medico sarà a supporto del pronto soccorso, però non è chiaro come e dove. Se sarà all’interno del dipartimento, se sarà sul territorio o nelle case della salute. Non è chiaro se saranno impiegati come all’ambulatorio dei codici bianchi. E’ tutto da vedere. Di certo c’è che il territorio non filtra". Un’evidenza che pesa sul pronto soccorso: "Se la...