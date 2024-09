Addio Giuliano Pocai, il pioniere del lapideo

È stato uno dei protagonisti del mondo lapideo, ma anche fortemarmino verace e attendo alle dinamiche del paese. È scomparso a 83 anni Giuliano Pocai, presidente di Italmarble Pocai Srl, società con sede operativa a Massa e sede legale a Stazzema. Un cognome che da sempre è sinonimo di estrazione di marmi e graniti (il figlio Agostino, ad dell’azienda, è stato presidente Cosmave) e infatti Giuliano Pocai, vero pioniere del settore, ha dedicato la vita al suo lavoro, spesso viaggiando in ogni angolo del mondo esportando le ricchezze locali delle proprie cave (Nero Saint Laurent, Var Beige e Pietra del Cardoso). Ma quella dimensione aziendale non l’ha mai allontanato dagli amici di sempre, per tutti era il ’Cionci’, uno dei personaggi che negli anni di una Forte dei Marmi dal sapore paesano e verace si itnratteneva al Caffè Principe a parlare di ogni argomento: chi l’ha conosciuto lo ricorda ironico, sornione e di grande compagnia, agevolato da quella visione internazionale che aveva respirato nella sua esperienza lavorativa Era appassionato del mare e seguiva con grande partecpazione anche la Formula 1. Lascia i figli Agostino, Isabella e Francesca e i nipoti. La camera ardente è stata allestita alla Croce Verde. I funerali si svolgeranno stamani alle 11 nella chiesa di Sant’Ermete.