Addio all’avvocato Carlo Barsanti Una vita tra diritto e politica

Viareggio

Si è spento all’ospedale Versilia, all’età di 92 anni, dopo una breve malattia l’avvocato Carlo Barsanti, decano dei giuristi viareggini che, accanto alla carriera forense, ha coltivato per vari anni una passione per la politica che lo ha portato a ricoprire importanti incarichi anche a livello regionale. Come avvocato, oltre ad essere stato vicepresidente del consiglio dell’ordine di Lucca, è stato un amministrativista di grande esperienza con importanti collaborazioni con vari comuni, fra cui quelli di Massarosa e Borgo a Mozzano. Negli anni ‘60 del ‘900 è stato più volte assessore nel comune di Viareggio, ricoprendo anche incarichi a livello provinciale nell’allora Democrazia Cristiana.

Nel 1970, alle prime elezioni regionali, era stato eletto consigliere della Toscana ed aveva partecipato a varie commissioni inclusa quella che aveva redatto lo statuto della nostra regione. Dalla metà degli anni ‘70 si era progressivamente allontanato dalla politica per dedicarsi alla professione e alla famiglia. Due dei suoi cinque figli, Nicoletta e Carla, hanno seguito le sue orme nella professione forense; altri due, Barbara e Paolo, sono insegnanti, mentre Anna Lidia è impiegata. A loro, ai numerosi nipoti e alle loro famiglie giungano le sentite condoglianze della nostra redazione. Le esequie si svolgono questa mattina alle 10 nella chiesa di Don Bosco, nel quartiere Marco Polo a Viareggio. Intanto ieri in Consiglio Regionale l’avvocato Barsanti è stato ricordato dal collega e consigliere regionale Massimiliano Baldini. "Ho avuto l’opportunità di ascoltarlo spesso – ha affermato – e di apprenderne, in più di una occasione, significative lezioni, sia in ambito professionale che politico. Viareggio, con la scomparsa di Carlo, perde sicuramente uno dei suoi protagonisti e rappresentanti di massimo valore e prestigio".