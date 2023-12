Addio al cuoco Elvo Simonini. S’inventò il risotto della Darsena

Fu lui, Elvo Simonini, ad inventarsi quel risotto con le seppie e la bieta diventato “il piatto“ del CarnevalDarsena. Quello che, più di ogni altro, caratterizzata la tradizione culinaria della festa di via Coppino. Elvo si è spento ieri mattina all’età di 88 anni, ed intorno alla sua famiglia si stringe tutto il popolo della Repubblica di Darsena. A lungo cuoco della rosticceria da “Sergio“ sotto le logge di Piazza Cavour, fu ad Elvo che Danilo Fedeli si rivolse per trovare la ricetta giusta da servire in mezzo a quella bolgia di maschere, di musica e di felicità che stava prendendo forma. "In rosticceria servivano già le seppie in zimino, e così Elvo pensò di farne un risotto – ricorda il presidente del Comitato di via Coppino, Massimiliano Pagni –. Poi dal 1973 e fino al 2018 Elvo è stato il cuoco delle Traboccalar Cooking, uno di quei personaggi mitici che hanno saputo interpretare lo spirito che anima questa festa di quartiere. Per tutti noi un punto di riferimento". Un darsenotto di Pedona,"che non dimenticheremo mai".