Addio ad Angelo Vita, per oltre quarant’anni titolare di un’oreficeria

L’ha tradito la malattia che si è ripresentata in modo subdolo. E’ scomparso a 78 anni Angelo Vita, titolare per 45 anni della storica oreficeria chiusa nel 2016. Originario di Massa, si è trasferito in Versilia da giovanissimo dove ha lavorato come cavatore, poi alla Dalmine, fino ad avere l’intuizione di avviare un’attività in proprio. E quell’oreficeria aperta nel 1971, è stata per lui una seconda casa, una passione portata avanti con professionalità assieme alla moglie Daniela: la malattia di quest’ultima l’ha convinto a chiudere nel 2016 per dedicarsi totalmente a lei fino alla scomparsa della donna avvenuta tre anni fa. Angelo Vita non si è scoraggiato e ha ritrovato l’affetto del paese nelle chiacchiere al ristorante Via di scampo, con gli amici alla panchina davanti al bar La piazza o dedicandosi a passeggiate in bici fino a Pietrasanta. Ad agosto la scoperta di quel male che pareva sconfitto nel 2013. Angelo lascia i figli Omar e Glenda e la nipote Luna. Un momento di preghiera oggi alle 15 alla casa funeraria La Piramide, poi il feretro proseguirà per la cremazione.