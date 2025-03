Addio a uno degli ultimi maestri d’ascia

All’età di 82 anni, a causa di una malattia improvvisa, se n’è andato Raffaele Bergamini, uno degli ultimi calafati e maestri d’ascia di Viareggio. Raffaele aveva sempre lavorato, fin da adolescente, nel suo cantiere in via Savi in Darsena (che ha più di 100 anni ed è stato sempre gestito dalla sua famiglia) disegnando e costruendo imbarcazioni in legno con il suo talento appreso dai suoi avi. “Ci lascia un gran lavoratore - ricorda i suoi familiari - che amava quello che faceva, specialmente disegnare quello che poi avrebbe costruito, la sua Viareggio e il suo mare, leggere e la sua famiglia. Aveva un carattere forte ma fondamentalmente era un buono”. Raffaele ha sempre costruito barche e “patini” in legno addirittura fino all’età di 80 anni, e dopo il Covid si è dedicato soprattutto alle riparazioni e piccoli lavoretti. Durante la sua vita, ha costruito diverse barche, anche oltre 10 metri, e anche per personaggi illustri come Zacconi del Teatro Eden. Abitava nella sua Darsena, era conosciutissimo in città ed è stato ospitato addirittura a Roma dal Presidente della Repubblica Sandro Pertini assieme alla “Lega Maestri d’ascia e Calafati”. Lascia la sorella Maria Grazia, le nipoti Sabrina e Gioia e i tanti amici che si sono stretti vicino alla famiglia in questo momento di dolore. Il funerale si svolge oggi alle 15 alla chiesa di Sant’Andrea, la salma sarà poi sepolta nel Cimitero Comunale del Marco Polo.

Dario Pecchia