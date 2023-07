Addio a Santini, lo storico biciclettaio di Forte dei Marmi

Il paese perde un altro dei suoi personaggi simbolo. E’ scomparso all’età di 87 anni Ermanno Santini, il cui nome riporta immediatamente alla memoria la storica rivendita di biciclette in via Mazzini (di fronte al Logos hotel). Quel punto di riferimento per chi voleva acquistare o semplicemente riparare la propria bici ha segnato il percorso di sviluppo di una Forte dei Marmi fatta di mani abili e artigiane che ormai non c’e più: da Ermanno, sempre gioviale e disponibile, sono passati imprenditori, cantanti e personaggi dello sport. Quel fondo è stato per lui una seconda casa dove ha fatto del mestiere una passione.

Ad esprimere cordoglio anche Simone Tonini segretario comunale Pd: "Il partito democratico di Forte Dei Marmi piange la scomparsa di Ermanno Santini, uno dei punti di riferimento della comunità di Vittoria Apuana. Ci stringiamo alla famiglia e porgiamo le più sentite condoglianze per la scomparsa di Ermanno, apprezzato e conosciuto da tutti per la sua attività, una vita dedicata alla realizzazione di biciclette artigianali nel laboratorio e nel negozio di via Mazzini a Vittoria Apuana, stimato e benvoluto per le qualità umane, per l’impegno sociale e nella comunità".

Ermanno Santini, ricordato anche per la sua militanza negli Alpini, lascia la moglie e tre figli. I funerali saranno celebrati stamani alle 10,30 nella chiesa di San Francesco a Vittoria Apuana.