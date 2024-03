Addio a Pietro Zecchillo. Il consigliere Anfi se ne è andato a 62 anni

VIAREGGIO

È stata una vigilia di Pasqua triste e buia, non solo per le nuvole e la pioggia che il cielo ha portato, ma anche per chi, il cielo, si è portato via. È arrivata con il vento e la burrasca del pomeriggio, la notizia della scomparsa di Pietro Zecchillo, che, a 62 anni, se ne è andato dopo un’inesorabile malattia.

Pietro Zecchillo aveva prestato servizio per 25 anni come Brigadiere capo Q.S. delle cariche speciali della Guardia di Finanza, nella sezione Anfi di Viareggio. Cinque anni fa era andato in pensione ed era entrato nell’Associazione come Consigliere, al fianco del presidente Domenico Bilo.

Zecchillo lascia la moglie e due figli, un maschio e una femmina, e un grande vuoto tra gli amici e colleghi di Anfi Viareggio e Toscana.

Domenico Bilo, presidente della sezione viareggina, esprime, a nome di tutti gli associati, cordoglio e vicinanza alla famiglia.

"Un caro amico e collega, durante gli anni trascorsi in servizio e successivamente all’interno dell’Associazione nazionale Finanzieri d’Italia – dichiara Bilo – dove ha sempre condiviso con noi tutti gli incontri di natura istituzionale e le riunioni di questa grande famiglia nella linea dei nostri più alti ideali e valori. Che la terra ti sia lieve e il Signore ti accolga nella sua pace".

Durante la giornata di ieri la salma dell’uomo è stata trasportata nella cappella del cimitero della Misericordia di Torre del Lago, dove i colleghi e gli associati dell’Anfi si sono riuniti per il commiato e portare alla famiglia vicinanza e un affettuoso abbraccio.

I funerali non sono ancora stati definiti, ma perchi volesse porgere un ultimo saluto a Pietro Zecchillo, sarà possibile recarsi anche oggi nella sala della Misericordia.