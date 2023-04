Addio a Maria Santini Una vita per l’hockey

Se n’è andata proprio nella sera in cui il ‘suo’ Forte dei Marmi affrontava il Barcellona in Champions League. Maria Santini, vedova Sacchelli, scomparsa a 88 anni, non era solo legata all’hockey, ma ne era stata una dirigente negli anni d’oro dell’Atletico, quelli della promozione in serie A e del passaggio dal Prato Verde al Palaforte. Commerciante per una vita, il negozio di biancheria di fronte al Comune, che gestiva con il marito, era un punto di ritrovo per tutti gli appassionati di questo sport. Maria era stata una delle prime donne dirigenti nell’hockey e nello sport. Se il marito Carlo, scomparso nel 2015, era lo storico segretario dell’Atletico presieduto da Lello Niccolai, lei era la cronometrista e la si trovava ovunque c’era da dare una mano alla società. L’hockey è stato il suo grande amore e il suo carattere appassionato e caloroso faceva sì che non si tirasse indietro quando c’era da difendere i colori rossoblu, come avveniva negli infuocati derby contro il Cgc Viareggio, ma non solo. Con il passare degli anni e i nuovi assetti societari si era allontanata dai ruoli dirigenziali, ma la sua passione per la squadra fortemarmina era rimasta immutata e più volte è stata presente, naturalmente con il marito, sulle gradinate dell’impianto di Vittoria Apuana. Con lei, e non è retorica, se ne va un personaggio vero e autentico che incarnava l’autentico spirito della Versilia del fiume, quello spirito che sembra si stia a poco a poco perdendo in mezzo ai tanti negozi di marca e alle ville extra-lusso. La salma è esposta da ieri nella sala del saluto della Croce Verde di Forte dei Marmi. Oggi alle 15 sarà celebrata la messa alla chiesa di Sant’Ermete. Ai figli Andrea e Ilaria e a tutta la famiglia giungano le sincere condoglianze della nostra redazione.

G.A.