Addio a Lazzeri superstite di S.Anna

E’ scomparsa a 97 anni Valentina Lazzeri, aveva 16 anni quando la furia nazi-fascista invase e portò la morte a Sant’Anna il 12 agosto 1944. Si salvò perché fece in tempo a scappare da casa, nella zona delle Miniere dove con la famiglia si spostò pochi giorni prima. Andò a nascondersi con i fratelli ei genitori in un buco di una grotta lì vicina. Con loro anche la sorellina più piccola, Nella. E non furono scoperti. Dopo diversi anni dalla strage, Valentina si è trasferita a Firenze dove si è sposata e ha avuto due figli. Condoglianze dell’amministrazione comunale di Stazzema, dal Parco nazionale della Pace e dall’Associazione Martiri di Sant’Anna.