Muore imprenditore a 53 anni, nautica in lutto: in mille alle esequie

Addio a Giuseppe Taranto, nautica in lutto

Viareggio, 28 febbraio 2023 – Hanno calcolato la presenza di circa 1.000 partecipanti, con tanto di maxi schermo in piazza visto che il Duomo di San Martino non potrà contenere tutti coloro che oggi pomeriggio alle 15 vorranno dare l’ultimo saluto a Giuseppe Taranto, vice presidente del colosso della nautica “The italian sea group“ stroncato dal brutto male che lo aveva aggredito meno di un anno fa. Una mobilitazione del genere, in Duomo, non si era vista nemmeno nel 2014 per l’ultimo saluto a Igor Mitoraj e anche questo dettaglio dà la misura della caratura di Taranto. Classe ’69 e di origini pugliesi, era residente a Lido di Camaiore ma aveva vissuto a lungo a Pietrasanta, oltre ad essere un assiduo frequentatore proprio della parrocchia di San Martino. Da qui la decisione dei familiari di scegliere il Duomo per le esequie, a cui sono attesi numerosi imprenditori della nautica e non solo.

Ci saranno tutti, a partire dai vertici della società “The italian sea group“, che ha sede a Marina di Carrara, in primis l’amministratore delegato Giovanni Costantino, con il quale collaborava a livello professionale ed era legato da profonda amicizia da almeno tre decenni. Nel 2010 Taranto era stato nominato amministratore delegato della “Tecnomar“ e nel 2014 consigliere e amministratore delegato di “The italian sea group“, dove aveva ricoperto il ruolo di direttore generale prima di diventa nel 2016 direttore dell’ufficio commerciale mondo e successivamente vice presidente del Cda. Nonostante le sue condizioni di salute fossero peggiorate, aveva manifestato la sua grande soddisfazione quando una ventina di giorni fa a Marina di Carrara ben 700 persone vennero da tutto il mondo per il gran gala di presentazione di “Admiral72“, nuovo yacht superlusso di 72 metri curato da Costantino e dal “re“ della moda Giorgio Armani. Dopo essere stato loro accanto in questi mesi, Costantino invia un abbraccio ai familiari di Taranto, in particolare la moglie Lucia e i figli Ludovica e Valentino. "Giuseppe Taranto – scrive – ha combattuto con grande coraggio e dignità questa tremenda malattia che lo ha portato lontano dai suoi affetti. Purtroppo nessuno di noi era preparato ad affrontare un dolore così grande. Giuseppe l’uomo elegante, il consigliere fidato, l’amico di una vita ci ha prematuramente lasciato. Sono profondamente addolorato ricordando il percorso umano e professionale che ci ha visto vicini negli ultimi 30 anni, un rapporto che nasce lontano nel tempo, di vera fratellanza, di reciproca e profonda stima professionale che ci ha permesso di affrontare insieme tante sfide. Il modo migliore per onorare la sua memoria sarà ricordare e far tesoro ogni giorno di quei valori di umanità, responsabilità e dedizione di cui è sempre stato il più convinto sostenitore". Il Cda, infine, si riunirà al più presto per determinare le prossime decisioni.

Daniele Masseglia