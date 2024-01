Addio a Giuliana. Era mamma di Chiara

Ha vissuto la scomparsa del marito e poi della giovane figlia. Si è spenta a 90 anni Giuliana Lucchesi, vedova dell’indimenticato dottor Luciano Carnicelli. E’ morta nella sua casa di via Michelangelo in centro a Seravezza che tanto ha significato per la comunità, visto che lì è stato per una vita anche l’ambulatorio di riferimento per tanti pazienti. Luciano Carnicelli, ribattezzato "il medico della gente" è scomparso nel maggio 2019 per una banale caduta in casa nel tentativo di ricaricare il mezzo elettrico col quale si spostava. Perdere il coniuge per Giuliana Lucchesi era stato un dolore enorme che aveva rafforzato il legame con la figlia Chiara Elisa, fisioterapista, con la quale conviveva. Le due donne nel 2020 con piglio combattivo avevano presentato al sindaco richiesta di revoca dell’intitolazione della piazza al dottor Carnicelli, dal momento che la ritenevano in degrado e ne reclamavano da tempo una decorosa manutenzione. Fu proprio la mamma, nel marzo scorso, a trovare la figlia 51enne priva di vita nel letto stroncata da un malore fatale. Un dolore indicibile e improvviso a cui Giuliana aveva tentato di trovare una via per andare avanti. Ha resistito qualche mese "anche se da quell’episodio era inevitabilmente cambiata", racconta chi l’ha conosciuta. Poi un’influenza pesante l’ha debilitata. La camera ardente è stata allestita nell’ex ambulatorio del marito; da qui alle 12 la salma muoverà in direzione del Duomo dove oggi alle 14,30 sono fissati i funerali. Poi sarà tumulata al cimitero di Querceta, ricongiungendosi agli amati marito e figlia.

Fra.Na.