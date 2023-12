Addio a Giovanni Bechelli ’Il falegname’ scomparso a 75 anni

Per tutti era semplicemtne ’il falegname’, in omaggio all’attività svolta da una vita. A 75 anni è scomparso Giovanni Bechelli, sconfitto dalla malattia con cui combatteva da tempo. Originario della Garfagnana, si era trasferito giovanissimo in Versilia ad imparare il mestiere, per poi avviare un laboratorio artigianale in proprio in via del Rio a Montiscendi che è semrpe stato la sua seconda casa, fino alla pensione. Persona espansiva e cordiale, era riuscito a farsi forza anche dopo la morte dell’amata moglie Michela (infermiera dell’ex ospedale a Seravezza) nel 1999, e si è a lungo dedicato alle attività della contrada della Cervia. Lascia i figli Alessio, Francesco e Michele e il nipotino Libero. I funerali oggi nella chiesa di Querceta. La famiglia ringrazia il reparto di nefrologia, di dialosi e la Croce Bianca di Querceta.