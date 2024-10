Addio a Gino il custode dell’Aliboni

Era detto ’Il Pilastro’ perchè negli ambienti sportivi era da sempre un punto di riferimento. Tutto il Forte dei Marmi 2015 si unisce al cordoglio per la scomparsa di Gino Barsotti, infaticabile custode del campo sportivo “Aliboni”. "Ricordiamo Gino – è il messaggio del Forte dei Marmi 2015– per la sua generosità, la sua passione per lo sport e la voglia di aiutare tutte le società. Ci uniamo nel dolore e porgiamo le nostre condoglianze a tutta la famiglia di Gino, rimarrai sempre nella memoria di tutti i ragazzi che sono passati da Via Versilia". Anche il Real Forte Querceta si unisce al cordoglio "per la scomparsa di Gino Barsotti detto “Pilastro”, collaboratore e affezionato ai nostri colori".