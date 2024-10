Addio a “Francè“ storico commerciante

Affabile, umile, in una sola parola, buono e disponibile verso gli altri. Una vita trascorsa a contatto con il pubblico nella quale il sorriso e la gentilezza hanno contraddistinto i lunghi anni di arrività come titolare dell storico bar-tabacchi sul Montemagno conosciuto come Francè, la piccola frazione che collega Camaiore a Lucca. Se ne è andato circondato dall’affetto della famiglia Francesco Ricci, 81 anni, originario di Gombitelli. Francesco Ricci, conosciuti da tutti, da anni non stava bene e negli ultimi giorni le sue condizioni si erano ulteriormente aggravate ed era stato necessario il ricovero all’ospedale Versilia dove ha chiuso gli occhi, ma chi lo ha conosciuto porta nel cuore lo sguardo gentile e i suoi modi umili e affabili. Oggi alle 15 nella chiesa Chiesa della Confraternita di San Michele l’ultimo saluto a Francesco Ricci. Il paese si stringe alla famiglia: la moglie Gemma Bellotti, le figlie Laura e Michela, la nipote Rebecca e il genero Simone. Nei giorni scorsi quando Francesco Ricci era ricoverato in ospedale Francesco e Gemmma ricorreva il traguardo delle nozze d’oro: mezzo secolo di vita che Gemma e Francesco hanno vissuto volendosi bene.

E la sua famiglia oggi vuole ricordare Francesco Ricci con queste parole: "Vola in alto nel cielo, ciao France !" Alla famiglia anche le condoglianze della redazione della Nazione.

Maria Nudi