Addio a due superstiti della strage. Vittorio Pardini e Lidia Berretti

Nel giro di poche ore, due superstiti della strage del 12 agosto 1944 di Sant’Anna sono scomparsi. Vittorio Pardini e Lidia Berretti si sono spenti, lasciando ancora più vuoto fra i pochi testimoni viventi sopravvissuti alla furia nazi-fascista. "Entrambi – dice il sindaco Maurizio Verona – in questi anni hanno dato un grande contributo alla comunità e alla vita del paese e del Parco, attraverso la testimonianza e la presenza alle iniziative".

Vittorio Pardini, fratello di Anna che fu uccisa a 20 giorni dai soldati tedeschi, aveva 7 anni quando accadde la strage. Nell’eccidio di Sant’Anna perse a Coletti la mamma Bruna e due sorelle, Anna e Maria, ed è poi cresciuto con altri otto fratelli. Nel ’61 si è sposato, subito dopo aver fatto la leva militare, ha abitato per un periodo con il fratello Vinicio in località Le Selve a Pontestazzemese e poi a La Risvolta. Dopodiché si è trasferito a Vallecchia e dopo ancora negli anni ’90 a Querceta. Ha sempre fatto il marmista, prima con la ditta Barsotti al Nespolo a Pontestazzemese, poi a Seravezza alla Giari, infine è andato in pensione lavorando per l’Henraux. Il funerale oggi nella chiesa di Sant’Anna.

Lidia Berretti si salvò dalla furia nazi-fascista che era ancora in fasce, aveva infatti 9 mesi. Lidia abitava a Valdicastello e aveva 81 anni. Suo padre fu ucciso nella strage di San Terenzo Monti sempre nell’agosto del ’44. Lei invece stava per essere fucilata insieme alla madre Natalina Bottari e altre persone che abitavano ed erano rifugiate a Sennari. Avevano già la mitragliatrice puntata, quando un soldato tedesco le fece scappare nella borgata. I funerali di Lidia si svolgeranno oggi alle 15,30 nella chiesa di Valdicastello.