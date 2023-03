Addio a Delia, storica maestra Una vita intensa

Il mondo della scuola, del cinema e dello spettacolo erano il suo pane quotidiano. Una vita intensa quella di Delia Frosali (nella foto), storica maestra scomparsa a 90 anni per alcune complicazioni. Originaria di Certaldo (Fi), a 18 anni si trasferì con la famiglia a Fiumetto e appena diplomata iniziò la carriera di maestra di scuola elementare con attività di doposcuola e supplenze a Tonfano e in alta Versilia, per poi spostarsi a Focette e alle elementari ’Bibolotti’ di Tonfano. Cassiera al cinema parrocchiale di Tonfano, a fine anni ’50 conobbe Mario Piloni, giornalista de La Nazione e fresco inventore di Sprocco, maschera storica ufficiale del Carnevale pietrasantino, convolando a nozze nel ’67. Inoltre fu aiuto regista in diversi spettacoli teatrali scritti dal marito. Lascia la figlia Giovanna, insegnante di scuola media e creatrice nel 2012 di Scalpellina, maschera ufficiale femminile del Carnevale. I funerali oggi alle 15 alla chiesa di Sant’Antonio a Tonfano.

d.m.