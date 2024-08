Addio a Alvante Baldi. Storico dipendente Enel. Innamorato di Viareggio

È scomparso all’età di 92 anni, Alvante Baldi, personaggio conosciutissimo in città per avere lavorato una vita all’Enel. Non solo, pur essendo originario di Radicofani, in provincia di Siena, il salmastro, con le lunghe passeggiate fino alla punta del Molo, e la passione per il Carnevale, che l’ha portato anche a far parte della banda musicale, lo avevano conquistato. E di Viareggio si è sentito un figlio. Da due anni Alvante era rimasto vedovo dell’adorata moglie Basilide, lascia due figli: Vittorio (notissimo operatore tv, memoria storica del settore televisivo di Viareggio e della Versilia) e Riccardo. Tantissimi gli amici che in queste ore lo hanno ricordato, e che si sono stretti intorno alla sua famiglia.