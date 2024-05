Addetto/a ai giochi . Esperto in fiori artificiali

COMMESSO/A

Nota azienda di Viareggio cerca commesso/a qualificato/a per punto vendita articoli sportivi:

requisiti richiesti: esperienza pluriennale, persona dinamica, sportiva, giovanile, conoscenza sistemi windows, conoscenza lingua inglese. Cv con foto: [email protected]

FIORI ARTIFICIALI

Ditta Polloni Angelo a Viareggio cerca addetto/a al settre fiori artificiali con esperienza. Per info: [email protected], 0584.387500

ADDETTOA/A AI GIOCHI

Giostra macchinine per bambini a Tonfano cerca per aiuto per partenza e fermata macchinine. Dal 10/06 al 31/08. Orario dalle 20.30 alle 24,00. 6 giorni lavorativi su 7. Per candidarsi 3405859815.