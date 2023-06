Addetto alla sicurezza si arrende a un tumore

Viareggio, 5 giugno 2023 – E’ deceduto ieri a 58 anni Antonio Bellini, da sempre impegnato nel mondo della sicurezza privata, prima come guardia giurata, poi negli ultimi anni alla Fox come esperto in sicurezza di eventi e manifestazioni. La sua capacità professionale e la sua sapiente gestione delle emergenza lo avevano fatto diventare un punto di riferimento per gli altri dipendenti.

"Antonio era prima di tutto un amico, poi un collaboratore – ha detto Gianni Bartalini della Fox – su cui potevi riporre sempre la massima fiducia e una volta che gli assegnavi un incarico non c’era bisogno di altro. Nessuno sapeva gestire e istruire il personale meglio di lui. Lascia un vuoto incolmabile".

Sempre impegnato nelle grandi manifestazioni quali Lucca Summer Festival, i Comics, Jova Beach Party e Carnevale di Viareggio, ultimo suo importante servizio prima della malattia, era anche operativo in eventi minori come coordinatore. Il suo immenso cuore lo portava anche nel tempo libero a svolgere volontariato nelle guardie ambientali. "Perdiamo una gran brava persona con valori umani raramente individuabili e che dava grande importanza all’amicizia".

Lascia la compagna Laura, i funerali oggi alle 16 nella chiesina del cimitero di Viareggio.