Addetti/e da Mondadori. Ingegnere o architetto

ADDETTO/A VENDITE DA MONDADORIGruppo Rusconi a Viareggio cerca per Libreria Mondadori in Viareggio COMMESSO/A ADDETTO/A ALLA CLIENTELA. Si richiede predisposizione al rapporto con il pubblico, formazione umanistica, attitudine per la lettura. Precedente esperienza nella vendita al dettaglio di libri costituisce titolo preferenziale. Diploma superiore/ laurea in area umanistica completano il profilo. Lavoro su turni dal lunedi alla domenica con giorno di riposo. www.indeed.com

INGEGNERE- ARCHITETTOImpresa di costruzione Della Buona Srl - Pietrasanta cerca con iscrizione all’Ordine di appartenenza da almeno 5 anni, esperienza nella progettazione strutturale, conoscenza dei programmi strutturali Edilus e Straus7, programmi di calcolo geotecnico, esperienza nella progettazione idraulica di canali, fossi, condotte, reti di condotte e pozzetti, esperienza AutoCad, esperienza stesura delle perizie di spesa e contabilità di cantiere, in particolare tramite Primus. Tempo determinato. Candidature 0584/790348 o CV a [email protected]