Acquista una casa al mare, ma la trova occupata. Denunciato un giovane

Forte dei Marmi (Lucca), 13 agosto 2024 – Da una settimana si era appropriato di quella villetta disabitata. Addirittura facendone punto di riferimento per portarci biciclette (presumibilmente rubate) e custodirvi attrezzi vari da scasso. A scoprirlo è stato il proprietario dell’immobile, un imprenditore di Milano che recentemente ha acquistato l’abitazione con l’intenzione poi di ristrutturarla. Peccato che facendo un sopralluogo ha trovato all’interno chiare tracce di presenza di persone, tra cibo, oggetti e un giaciglio creato per dormire. Quattro biciclette regolarmente posteggiate nel giardino con tanto di catena e lucchetto e finestre completamente aperte: circostanze che hanno insospettito il proprietario che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Gli operatori a seguito del controllo non ci hanno messo molto a risalire al possibile responsabile di quell’occupazione e hanno identificato un cittadino bulgaro di 24 anni residente a Prato con pregiudizi di polizia e già colpito da foglio di via del Questore di Lucca che aveva chiaramente violato.

Gli operatori del Commissariato di Forte dei Marmi hanno appurato che all’interno vi erano tracce di bivacco che confermavano quanto dichiarato dallo straniero, e cioè che vi dimorava da almeno una settimana. Nessuna spiegazione plausibile è stata fornita invece per quanto riguarda la provenienza delle quattro biciclette in ottime condizioni – tra le quali una elettrica – che erano custodite nel giardino. Così come non è stato in grado di spiegare il possesso delle numerose chiavi (di abitazioni ma anche di auto) e oggetti atti allo scasso (come martello e taglierini) rinvenuti all’interno della casa. Il materiale è stato sequestrato e il soggetto è stato denunciato per invasione di terreni ed edifici e violazione del foglio di via obbligatorio.

I mezzi invece si trovano adesso nei locali della polizia a Vittoria Apuana, la polizia lancia un appello: se qualcuno riconoscesse la propria bicicletta potrà recarsi in commissariato per la denuncia (qualora ancora non presentata) e ottenerne pertanto la restituzione.