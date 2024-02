"Acqua solo al mattino e niente libeccio"

VIAREGGIO

Tutti con il naso all’insù ma, visto che di Carnevale stiamo parlando, non per godersi i fuochi d’artificio ma per scrutare il cielo. Terrorizzati dalle notizie che arrivano dalla tv e dai siti specifici e che parlano dell’arrivo, alle nostre latitudini, di un vero e proprio fronte autunnale lungo tutto il versante del mar Ligure e dell’alto Tirreno, abbiamo così deciso di affidarsi al numero uno dei meteorologi versiliesi, ovvero a Fabio ‘Meteo’ Longaron.

Fabio le notizie che arrivano non sono rassicuranti. Si prevede un ulteriore peggioramento per sabato. E siccome al peggio non c’è mai fine, anche per domenica sono previsti residui piovaschi. Il Rione Darsena ed il terzo corso di Carnevale sono a rischio?

"Studiando le carte sinottiche posso dire, con ragionevole dubbio, di no. Il cielo sarà sicuramente plumbeo ed il rischio di una leggera pioggerella ci sarà, anzi è molto probabile che ciò accada, ma la situazione, seppur in evoluzione, non dovrebbe esser compromessa".

Anche per oggi?

"In realtà ci sarà un ulteriore peggioramento con piogge più diffuse dalla mattinata, ma in serata c’è la forte possibilità che nemmeno piova".

E per domani?

"Prevedo possibili piogge deboli ed in attenuazione nel corso del pomeriggio".

Altro fattore da tenere in considerazione è quello relativo al vento. Questo fenomeno, si sa, è più dannoso per le costruzioni che della stessa pioggia.

"Nel complesso soffierà un debole vento da Sud-Est che, quindi, non porterà problemi. Il Libeccio dovrebbe restare al largo della costa".

Quindi possiamo tirare un sospiro di sollievo?

"È probabile che possa piovere, ma non con grande intensità. Il miglioramento vero e proprio ci sarà dalla giornata di martedì per il quarto corso mascherato".

Sergio Iacopetti