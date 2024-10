Accordo sul lapideo. Ok premio produzione

Più soldi in busta paga e buoni spesa. Infatti è stato sottoscritto nella sede di Confindustria Toscana Nord tra i sindacati di categoria e l’associazione industriali il verbale d’incontro che definisce il premio di risultato 2023 per i lavoratori del settore lapideo industria nella Provincia. Riguarda circa 1000 lavoratori tra cave e laboratori della trasformazione che applicano il contratto provinciale delle lavorazioni del marmo e delle pietre ornamentali. ll premio è costituito dal parametro “Quantità esportazioni”, che pesa per il 90% del totale, e dal parametro “ore lavorate/ore lavorabili”, che costituisce il restante 10%. Il 26 giugno 2024 erano già stati verificati i dati relativi al parametro “Quantità esportazioni” e da tale indicatore è stata riconosciuta ai lavoratori una cifra complessiva di 1328 euro (619,74 già anticipati nel 2023 ed i restanti 708,26 erogati a giugno 2024). Era stato definito che ciascuna azienda provvederà a liquidare l’importo maturato (massimo erogabile 130 euro) per quanto riguarda il parametro “ore lavorate/ore lavorabili” a ottobre 2024. Adesso invece sono stati verificati i risultati del piano “Welfare on top” che pone come obiettivo la riduzione degli infortuni. Il risultato ottenuto si colloca nella fascia più alta della relativa tabella e pertanto ai lavoratori sarà riconosciuta una tessera buono spesa/carburante da euro 258 euro da consegnare entro la fine di novembre. "Esprimiamo soddisfazione – dicono Daniele Battistini (Uil), Lorenzo Sichei (Cisl) e Michele Mattei (Fillea Cgil) – per la prima volta il premio era vincolato a due parametri e non tre e per la prima volta veniva dato spazio al piano Welfare. Il settore, nonostante le problematiche, sembra registrare una lenta ripresa rispetto al post pandemia"