Uomo di 82 anni accoltellato nella notte a Viareggio, è grave

Viareggio, 28 luglio 2024 – Notte di sangue a Viareggio. Un uomo di 82 anni è in gravi condizioni dopo essere stato accoltellato la notte scorsa intorno alle 3,45 in via Monte Matanna, al quartiere Migliarina.

L'uomo, di origine marocchina, ha riportato ferite a polmone, diaframma, clavicola, torace. Sul posto è intervenuta l'auto medica e un'ambulanza della Misericordia di Lido di Camaiore insieme a personale del commissariato che stanno svolgendo accertamenti per ricostruire dinamica e cause di quanto accaduto e risalire ai responsabili.