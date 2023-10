Accoglienza migranti. Ci sarà un nuovo bando

Nuovo bando per l’accoglienza dei migranti: finora ha gestito la vicenda la Misericordia locale. Oltre 300.000 euro dallo Stato per il nuovo progetto di accoglienza dei migranti. E’ stata accertata come entrata in bilancio proprio in questi giorni la somma di 300.360 euro per il Progetto Sai: in pratica il Comune di Camaiore, già nel maggio 2022, aveva richiesto di ampliare l’accoglienza riguardo ai migranti dall’Ucraina: il numero intero di posti richiesti era di 20. Cosa farà adesso Camaiore? Il progetto è stato finanziato fino al dicembre dell’anno in corso e adesso ne partirà un altro, ancora nuovo.

E’ ovvio che ci troviamo in un momento in cui la questione è calda e di prioritario impatto: il sindaco Marcello Pierucci non intende nascondere la testa sotto la sabbia e, pur rispettando i dettami delle istituzioni della Prefettura, ha protestato di recente quando il Prefetto, su ordine del Governo, voleva far sgomberare le case di emergenza per l’accoglienza dei migranti. Per adesso Pierucci ha aperto le porte della Casa Murabito, della dependance – non del museo – per ospitarvi un nucleo familiare e questo ha fatto alterare le minoranze che lo accusano di errore tecnico-amministrativo e di aver tradito le ultime volontà della vedova del grande artista che abitava a Casoli.

"Siamo per adesso fermi – assicura il sindaco Marcello Pierucci – dato che lo Stato ci chiede di adottare un bando nuovo visto che quello che vedeva la Misericordia come soggetto intermediario è vecchio. Pertanto vedremo chi sarà il soggetto attraverso cui gestiremo i futuri migranti".

I.P.