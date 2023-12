Accanto a Mitoraj e Botero. Lunedì i funerali in Duomo

Ciulla riposerà per sempre a Pietrasanta. Sono stati i familiari a chiedere che le spoglie del loro caro vengano tumulate nel cimitero di via Garibaldi all’interno dello spazio riservato ai cittadini illustri di Pietrasanta. A fianco di altri big dell’arte che avevano fatto la stessa scelta: da Igor Mitoraj, scomparso nel 2014, alla coppia di artisti formata da Fernando Botero e Sophia Vari, i quali se ne sono andati tre mesi fa. Il sindaco e assessore alla cultura Alberto Giovannetti ha accettato la richiesta. "Eravamo in contatto con i suoi familiari da qualche giorno – spiega – perché le condizioni del Maestro si erano aggravate. Sempre disponibile, alla mano e generoso, la nostra conoscenza risale a molto tempo fa, ma il momento più bello che ricordo fu quando lo chiamai in municipio e gli dissi di lavorare a quella scultura-fontana che da più di vent’anni aveva in mente e che, un anno fa, abbiamo inaugurato insieme in piazza Statuto. L’Acqua di Afrodite è stato un grande dono alla nostra comunità: ne conservo ancora una riproduzione in piccola scala, nel mio ufficio. Fu Ciulla a portarla per mostrarmi quello che aveva in mente".

In queste ore sono tantissimi i messaggi che stanno ricevendo sia la moglie di Ciulla, Liliana, che del marito ricorda la forte fede religiosa e la sua vita interamente votata all’arte ("viaggiava solo per visitare mostre e musei"), sia la figlia Agnese, che sui social ha scritto "Giro resterà sempre con noi". Fino ai familiari, in particolare i tre fratelli e la sorella dell’artista, che verranno da Caltanissetta per l’ultimo saluto al loro caro. E poi il suo grande amico e fedelissimo fotografo Nicola Gnesi, pietrasantino doc, il presidente della Croce Verde Gabriele Dalle Luche e l’ex sindaco Domenico Lombardi, che gli è stato accanto fino all’ultimo anche come medico. "Mi spiace moltissimo. Perdo un caro amico – scrive Lombardi – e Pietrasanta perde un altro grande artista. Un nostro cittadino, non solo onorario. Rimangono le sue opere, la sua splendida fontana, le sue mostre, il suo mito. Le condoglianze sincere mie personali e della nostra famiglia alla moglie e alla figlia". Affranti il mecenate Antonio Presti, che aveva desiderato di piazzare un’opera di Ciulla nel museo a cielo aperto “Fiumara arte“ in Sicilia, fino agli artisti Giuseppe Veneziano e Fabio Sciortino, protagonisti delle ultime mostre realizzate da Ciulla a Matera (2021) e Caltanissetta (2022).

d.m.