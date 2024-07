Abbattuta storica fontana. Ma il responsabile si dilegua

Da un paio di settimane gli abitanti di Vallecchia, e con loro anche i ciclisti di passaggio, non possono abbeverarsi dalla storica fontana in ghisa. È stata molto probabilmente la manovra errata di un automobilista a spaccare la fontana, ma il responsabile dell’incidente si è guardato bene dal fermarsi e ha preferito invece far perdere le proprie tracce. Un gesto che ha suscitato l’indignazione degli abitanti della frazione, da sempre molto affezionati a quello che per loro è un pezzo di storia. Le lamentele riguardano anche il ritardo con cui le squadre di operai del Comune sono entrate in azione visto che dalle prime segnalazioni sono trascorsi, come detto, una quindicina di giorni. Dopo alcuni solleciti l’intervento è stato finalmente effettuato e la fontana è tornata al suo posto ma senza alcun funzionamento. Manca infatti l’allaccio per l’erogazione dell’acqua, passaggio che gli abitanti sperano possa concretizzarsi senza aspettare altre due settimane.

d.m.