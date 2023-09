Abbattimento tigli. Stamani il presidio

Nonostante le pessime previsioni meteo, stamani farà “caldo“ in piazza Matteotti, dove dalle 10 alle 12 ci sarà il presidio organizzato dal comitato “Le voci degli alberi“ per contestare il taglio dei 35 tigli del viale in partenza da lunedì. "Noi non ci opponiamo al taglio degli alberi che i tecnici hanno giudicato compromessi in modo irrimediabile – spiegano – ma vogliamo garanzie visto il progetto del Comune di tagliarne 400: no alla distruzione di questo patrimonio".