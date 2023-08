Abbattimento di tre pini a Pietrasanta: danni alla pavimentazione

Sono considerati dannosi e pericolosi e per questo verranno abbattuti. È quanto ha ordinato il Comune nei confronti di tre pini domestici presenti nel parcheggio di via Saponiera, in zona Portone. Le piante appartengono a un vecchio filare ormai ridotto a pochi esemplari che hanno determinato, attraverso lo sviluppo delle radici, danni sia alla pavimentazione di un immobile sia al manto della strada, in cui transitano tra l’altro numerosi mezzi.

Dal verbale redatto da un tecnico incaricato dal Comune è emersa infatti una situazione piuttosto complessa dal punto di vista

gestionale in quanto c’è solo un pino in condizioni critiche ma anche con la conservazione degli altri due esemplari il problema del sollevamento delle pavimentazioni circostanti si manifesterebbe di nuovo entro i prossimi 4-6 anni.