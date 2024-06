Abbatte tre pali e fugge. È “caccia“ al pirata

Chissà se stava andando troppo veloce o se aveva alzato il gomito. L’unica cosa certa, al momento, non è la causa ma l’effetto: tre pali della Telecom abbattuti come birilli da una macchina, nessun danno a persone o cose, e il (o la) responsabile che anziché fermarsi ha pensato bene di darsi alla fuga facendo perdere le proprie tracce. Un incidente ancora avvolto nel mistero quello avvenuto venerdì notte intorno all’1,20 in via del Castagno, alla Traversagna, con la polizia municipale intervenuta sul posto anche per posizionare le transenne e deviare il traffico. La circolazione è poi ripresa nella tarda mattinata di ieri dopo l’intervento dei tecnici inviati dal gestore telefonico.

L’incidente ha causato ovviamente un po’ di disagi, più che altro alla circolazione oltre che per i telefoni fissi delle abitazioni. Ma le ipotesi tirate in ballo da chi ha dato la colpa ai pali, definiti "marci", si sono dissolte di fronte alla realtà dei fatti. Ad abbattere i pali – non è dato sapere se tutti e tre insieme o se sia stato un effetto domino – è stato colui o colei che stava transitando in una strada tra l’altro di ridotte dimensioni e che a un certo punto, per cause tutte da accertare, ha perso il controllo del mezzo facendo "strike". Gli agenti della polizia municipale a quel punto hanno disposto la chiusura al transito del tratto di via del Castagno compreso tra via della Bozza e via della Repubblica. Ieri mattina, infine, su segnalazione degli uffici comunali sono intervenuti sia i vigili del fuoco sia un tecnico reperibile dell’azienda telefonica, che ha poi provveduto al ripristino dei tre pali nel giro di alcune ore, con la situazione che è tornata finalmente alla normalità.

d.m.