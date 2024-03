A Villa Paolina. L’arte è donna. Ecco la mostra

VIAREGGIO

Emancipazione femminile e libertà da conquistare a cavallo tra ‘800 e ‘900. È il tema al centro di una serie di eventi promossi da Alliance Française di Viareggio guidata da Jaclyne Augeyrolle (foto). Le due donne speciali sono Sarah Bernhardt e Colette. Venerdì si inaugura a Villa Paolina alle 17 una mostra multidisciplinare tra fotografie digitali, pittura, scultura, poesia e installazioni multimateriale, tutto dedicato alle protagoniste. Le opere in mostra sono il frutto di numerosi artisti internazionali, installazioni insolite in multimateriale di Elisabeth Vermeer, architetto paesaggistico, storica dell’arte e curatrice della mostra. Seguiranno due conferenze: sabato 6 aprile alle 17 a Palazzo Paolina “Sarah Bernhardt et Colette tra noi” relazione di Jaclyne Augeyrolle, con reading poetico e letture di brani tratti da “La vagabonda” di Colette; performance teatrale con “ Dialogo imaginario tra Sarah e Colette nel cimitero di Père Lachaise” di Nicoletta Manetti, scrittrice. Sabato 13 aprile: ”Dalle peonie di Sarah ai giardini fioriti di Colette”, relazione di Elisabeth Vermeer, sempre alle 17 a Palazzo Paolina. La mostra rimmarrà visibile al pubblico fino al 14 aprile, da mercoledì a sabato tutti i pomeriggi dalle 15.30 alle 19.30; la domenica anche dalle 9.30-13.30. L’evento è organizzato con il patrocinio del Comune di Viareggio, della Provincia di Lucca e dell’istituto francese di Firenze. Per l’inaugurazione della mostra è prevista la presenza del console generale di Francia per Toscana, Marche e Repubblica di San Marino, Guillaume Rousson.

