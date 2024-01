A Villa Bertelli “Lucca insolita“. Il libro storico

Sabato alle 17 nel Giardino d’Inverno è in calendario la presentazione del libro Lucca insolita. A zonzo per la storia, scritto da Alessandro Bedini e Maurizio Guidi, Pacini Fazzi Editore. A dialogare con gli autori e con il protagonista Franco Cardini ( foto) sarà Riccardo Nencini, presidente nel Gabinetto Vieusseux di Firenze e scrittore. Modera l’incontro Alessandra Cenci Campani. Si tratta di un libro ricco e appassionante, in cui i tre inconsueti compagni, il sommo poeta Dante, il condottiero toscano Uguccione e Franco Cardini, raccontano, passeggiando per le vie di Lucca, e si raccontano l’uno all’altro in un susseguirsi di vicende note e meno note a cui ognuno prende spunto per il successivo racconto.

Tre ciceroni d’eccezione (per quasi una graphic-novel), che Bedini docente di Storia delle civiltà Mediterranee al Campus, facoltà di Scienze del Turismo, ha scritto con le illustrazioni di Maurizio Guidi, scultore e disegnatore, che aggiungono e moltiplicano i racconti.

Lo storico Franco Cardini fa da guida e conduce i suoi compagni di viaggio alla scoperta della repubblica lucchese, sulle tracce della storia; un itinerario tra volti e luoghi, fra pellegrini, santi e condottieri. Viaggio affascinante e divertente, non certo una semplice guida di Lucca, ma una lettura colta, ironica e accattivante dei tanti volti di questa città.

L’evento è a ingresso libero. ma è consiglita la prenotazione allo 0584.787251.