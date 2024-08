A Villa Bertelli. Cura e benessere. Oltre lo stress

La Fondazione Villa Bertelli in collaborazione con la Casa di Cura San Rossore di Pisa ha organizzato un incontro aperto a tutti e dedicato alla cultura del benessere in calendario a Villa Bertelli martedì alle 18. “Appuntamento con il Benessere” è il titolo dell’iniziativa alla quale partecipano Giovanni Gravina, endocrinologo e direttore sanitario della Casa di Cura San Rossore; Ugo Faraguna, neurofisiologo dell’Università di Pisa, specialista del sonno; Ilaria Genovesi, psicoterapeuta e Laura Bazzichi, reumatologa. Modara Tommaso Strambi, giornalista e scrittore. Stare bene ad ogni età è possibile solo grazie alla prevenzione e ad uno stile di vita corretto e sano. Capire e vincere lo stress, trovare l’equilibrio psico-fisico, avere una corretta alimentazione e una giusta qualità del sonno, migliorare la qualità della vita e mettere il nostro organismo e la nostra mente in condizione di dare risposte efficaci nella prevenzione e nella cura delle patologie, sono i temi di cui parleranno gli specialisti della Casa di Cura San Rossore che presenteranno, inoltre, il nuovo approccio multidisciplinare per la cura e il benessere dei pazienti.

L’incontro a Villa Bertelli sarà anche l’occasione per presentare “Dormi”, il braccialetto-software medico con un algoritmo di intelligenza artificiale per la misurazione e l’analisi dei dati del sonno. Un pomeriggio dedicato al benessere grazie al contributo di relatori di grande professionalità e di grande esperienza.