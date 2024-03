A tutta musica.... Uscito Run Fast. Singolo di MoBa

La musica targata “Viareggio“. Run Fast, uscito sotto l’etichetta Aida Music di Camaiore è il nuovo titolo di Moloto & Babskin, MoBa (nella foto) è il quarto singolo estratto dall’album in uscita a giugno. L’uscita del brano è accompagnata dal videoclip che vede la partecipazione come protagonista del ballerino Lorenzo Silicani è girato al molo di Viareggio dalla regista Giulia Badalassi. La quarta track “partorita“ dal duo sembra rivolgersi a chi desidera sentirsi libero come un viaggiatore che sta lasciando la sua situazione attuale per affrontare l’ignoto. Le atmosfere raffigurano un senso di libertà e il desiderio di fuggire dalle limitazioni della vita. Moloto, al secolo Stefano Florio è un musicista, compositore, disc jockey e produttore italiano che dalla Puglia si è trasferito a Camaiore. Come compositore/produttore ha ottenuto 3 dischi d’oro, 1 Dvd di Platino, 1 Best European Act, 1 TRL Awards, 1 Wind Music Awards, 1 Recanati/Musicultura Award. Come produttore e compositore di molti artisti, collabora con successo con case discografiche multinazionali e indipendenti. Babskin, pseudonimo di Elodie Lebigre, protagonista del Carnevale è una cantante, artista, regista e direttrice artistica italo-francese che vive a Camaiore. Babskin è un’artista eclettica che è da sempre immersa nel mondo dell’arte, del teatro della musica e della performance lavorando in progetti artistici e socio culturali a livello internazionale. Da sempre appassionata alla scrittura di testi e alla composizione di canzoni. con il progetto Moloto & Babskin continua ad esplorare nuovi territori creativi e musicali.

Ma. Nu.