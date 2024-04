A tutta musica. Nicholas Ori incide a 7 anni

Come uscire da un momento di difficoltà se sei un bambino? Scrivendo una canzone, il primo singolo intitolato Il Grande pidocchio blu, tra pochi giorni uscirà sul mercato musicale. L’autore è un musicista in erba, compirà 8 anni a luglio, ma ha già alle spalle tante esperienze e la musica anche per motivi familiari è nel suo Dna.

Lui è Nicholas Ori (foto) un bambino sprint che il 26 maggio vivrà un’esperienza unica parteciperà a Roma alla seconda “Giornata Mondiale dei Bambini, l’niziativa di Papa Francesco sul futuro dei più piccoli. Parteciperà all’evento con le voci bianche del Pucciniano.

Quando suoni e canti cosa provi?

"Mi rende felice. Con la musica trasmetto le mie emozioni", racconta Nicholas con un entusiamo che diventa felicità, ma anche con naturalezza. Nicholas è affiancato dal papà Alberto.

"Si è appassionato alla musica fin da piccolissimo. Aveva poco più di due anni. Suona l’uculele"

Nicholas si appresta a vivere anche un’altra esperienza: è il più giovane giurato, lo sarà il 25 maggio, del New Talent Scool ideato da una Lisa Interlicchia, la manifestazione a Camaiore dedicata ai giovanissimi, dai 6 ai 14 anni, appassionati di musica.

Come vivrai questa esperienza?

"Sono contento" commenta Nicholas che in quella occasione presenterà il suo singolo Il Grande Pidocchio Blu.

Sarai a San Pietro...

"È una cosa bella" e il cuore batte forte.

Maria Nudi