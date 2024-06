A tutta musica. Ecco il Festival. La Prima Estate

Si arricchisce il programma de La Prima Estate, festival che inaugura in questo fine settimana la stagione in Versilia. Da quest’anno, al main stage del Parco BussolaDomani sul quale si alternerà la line up di questa terza edizione – Jane’s Addiction, Peggy Gou, Paolo Nutini, Fontaines D.C., Michael Kiwanuka, Phoenix, Kasabian e tanti altri – si affianca il Farmaè Stage, nuovo palco dedicato ai talenti emergenti firmato da Farmaè, il brand commerciale di Talea Group, leader in Italia nel settore Salute e Benessere. Uno spazio prezioso sul quale si esibiranno, nelle pause tra un main act e l’altro, alcune delle artiste e degli artisti più promettenti e interessanti della scena italiana e che conferma lo spirito di continua ricerca e curiosità che anima il festival, sempre attento a intercettare la migliore musica in circolazione. Si comincia domani alle 18 con Lamante, progetto musicale dell’eclettica artista Giorgia Pietribiasi (foto) che con il suo album d’esordio In memoria di ha conquistato unanimemente critica e pubblico. Un disco potente e penetrante, undici istantanee di un album fotografico con cui ripercorre le sue origini e le sue memorie, un viaggio guidato dalla sua voce unica, scura e tagliente nelle stanze della sua vita. Sabato è la volta di Marta Tenaglia cantautrice milanese di rara sensibilità dalla voce sussurrata e vellutata. Il suo ultimo album After Verecondia è un lavoro coraggioso e profondo, musicalmente polimorfo, "capace di superare ogni comfort zone e scavare nell’anima con graffiante e indomita purezza, senza scorciatoie e senza vergogna".