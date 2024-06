A tutta danza. C’è Dap Festival. Spettacoli gratis

Al via l’ottava edizione del Dap Festival: le “invasioni “ della danza, spettacoli gratuiti che animano il centro storico della Piccola Atene e Marina fino al 6 luglio. Stasera alle 20.45 in piazza del Duomo esplode “Ritual“ danzato da Equilibrio Dinamico diretto da Roberta Ferrari. Si prosegue con lo spettacolo del Cannes Jeune Ballet Rosella Hightower (foto) nel chiostro di Sant’Agostino alle 21.30. Gli eventi hanno come palcoscenico piazza Duomo, il Museo dei Bozzetti, piazza Stazione, Studio Stagetti, Il Giardino del Cav (Centro Arti Visive) il Bagno di Biancamano, piazza XXI Maggio a Tonfano, il Pontile a Marina: brevi spettacoli di danza contemporanea. "Questi eventi - spiega la direttrice artistica Adria Ferrali - offrono al pubblico l’opportunità di immergersi nel mondo della danza e la fotografia". Domani alle 20.45 in piazza XXIV Maggio “Un ponte di speranza“ performance della Spinae Dance Company della Norvegia e DAP diretta dalla coreografa Magdalena From Delis. L’evento si correla con la mostra di Lorenzo Queen ispirata alla pace e all’armonia tra i popoli. Il Dap Festival è una rassegna in cui la danza dialoga con l’arte, ma anche con la moda e che ha come protagonisti danzatori della scena internazionale come la star russa della danza classica Maria Kochetkova, il ballerino sempre russo Daniil Simkin, la pluripremiata taiwanese PeiJu Chien-Pott. Il Festival è prodotto dall’associazione culturale New Dance Drama, sostenuto dal Comune. Patrocini del Ministero della Cultura, Regione Toscana, Reale Ambasciata di Danimarca, Ambasciata di Israele, Assemblea Parlamentare del Mediterraneo. Biglietti su TicketOne.