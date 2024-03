A Tonfano spuntano altri divieti. Strage di multe in via Toscana

Tra divieti di sosta, stop in arrivo e parcheggi dai colori cangianti, per la viabilità il periodo è senz’altro ricco di novità e inevitabili discussioni. Partendo dalla sosta in centro, molti cittadini sono stati tratti in inganno dalla segnaletica tracciata nella parte di via Capriglia da poco riasfaltata (tra piazza Statuto e via Martiri di Sant’Anna). Colpa della segnaletica bianca, tipica dei parcheggi liberi e tracciata al posto di quella precedente che era gialla in quanto destinata ai residenti e alla Croce Verde. Alcuni cittadini e dipendenti delle attività hanno esultato ritenendola una compensazione visti i tanti posti in meno all’ex ospedale "Lucchesi", riservati ai dipendenti di Comune e Asl da lunedì a venerdì. Come dire: meno patemi per cercare un posto libero. E invece dovranno riporre le loro speranze: la ditta che ha riasfaltato via Capriglia in realtà deve completare l’intervento, con gli stalli che torneranno di color giallo come prima.

A Tonfano, invece, divieti di sosta a macchia di leopardo in via Toscana con pioggia di multe il sabato del mercato, più lo “stop“ in arrivo per chi da via Tremaiola arriva all’incrocio con via Palestro. Dopo il recente e discusso divieto di sosta istituito in via da Vinci (lato Massa), anche questa rivoluzione stabilita da un giorno all’altro non mette tutti d’accordo. Perché se è vero che le ultime novità hanno l’obiettivo di garantire maggior sicurezza in seguito alle richieste avanzate da una parte della cittadinanza, è altrettanto vero che un’altra fetta di popolazione si è accorta così dal nulla dei cartelli posizionati senza alcuna comunicazione preventiva. Vedi via Toscana, con il divieto di sosta scattato a macchia di leopardo tra piazza Villeparisis e via Vinci (in parte lato mare, in parte lato monti), e mugugni a causa delle multe piovute tra chi sabato è andato al mercato. La richiesta degli abitanti è di una soluzione omogenea, anche istituendo sensi unici, per tutte le strade. Ma soprattutto comunicando questi progetti anziché vederli spuntare all’improvviso. Quanto a via Tremaiola, lunga e trafficata arteria che collega Tonfano e Motrone, l’incrocio con la perpendicolare via Palestro, a doppio senso, è pericoloso all’altezza del bar a causa anche dello specchio che non sempre consente a chi viene dai monti di capire chi arriva da Viareggio. Ma lo stop che verrà imposto a chi percorre via Tremaiola sia da sud che da nord (spesso a velocità sostenuta) viene ritenuto ancor più pericoloso visto che in quel punto c’è una mezza curva. Molti invocano anzi un semaforo: staremo a vedere.