A teatro “Nessuno è perfetto“ per beneficenza

Sabato 16 marzo alle 21.15 il Lions Club Massarosa organizza al teatro Vittoria Manzoni di Massarosa la rappresentazione teatrale “Nessuno è perfetto“ della compagnia teatrale “In Dolce Compagnia“.

Una commedia musicale, liberamente ispirata al celebre film “A qualcuno piace caldo“, in cui l’allegria e colpi di scena ne saranno gli ingredienti principali.

Il ricavato della serata sarà interamente devoluto in beneficenza sia per finanziare il progetto “Casa Marta“, hospice pediatrico che sorgerà all’interno dell’ex Casa Benelli dove saranno ospitati bambini affetti da malattie incurabili, sia per sostenere Lions Clubs International, organismo che dal 1968 opera come supporto economico dei Lions Clubs per opere a sostegno dei bisognosi.