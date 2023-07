A Tavola sulla spiaggia, trionfa l’internazionale: il gazpacho conquista il palato della giuria

Forte dei Marmi, 10 luglio 2023 – Il manicaretto sotto la tenda quest’anno ha un respiro tutto internazionale col gazpacho sbaraglia la kermesse del gusto. Ha infatti conquistato la giuria della 31° edizione di A Tavola sulla Spiaggia che quest’anno ha riservato anche colpi di scena: infatti il piatto più atteso con ingrediente la farina di grillo è stato escluso dal comitato organizzatore a pochi giorni dalla gara e i concorrenti sono così scesi ad 11. Ieri sera in Capannina la cerimonia di premiazione e ad avere la meglio e a conquistare il titolo di “piatto Forte” aggiudicandosi lo Scolapasta di Petruzzi&Branca Argentieri è stata la coppia Diego Bosoni e Caterina Genovesi che ha presentato “pasta fredda in gazpacho di mare”. Chi, invece, ha convinto la giuria stampa è stata Iris Peynado attrice celeberrima negli anni ’80 con numerosi film di successo. Insieme al marito Primo Mariotti ha proposto un’esotica “ensalada de Guandules dominicanos”, piatto tipico del suo Paese d’origine guadagnando il Premio Parmigiano Reggiano e il Premio La Capannina di Franceschi.

Per i premi di categoria Ilaria Lotti col Vulcano di alici ha trionfato negli antipasti; per i primi piatti Carolina Spinelli con le Melanzane alla parmigiana mentre per i secondi ha trionfato Carlo Nesi col Tonno tonnato e nei dessert ha convinto Fausto Barbini col Cheesecake di gorgonzola. Romina Marovelli col suo formaggio Il Bagiolo è stata incoronata per il prodotto Km 0 e Barbara Bindella Gabbiazzi e Alessia Grassi per la ricetta di famiglia grazie alla Torta di nonna Maria. Il servizio di catering è stato curato da Ghirlanda&Milano che in meno di 3 ore ha servito i 40 giurati cambiando 440 piatti e 11 vini sostituendo 440 calici da degustazione. A conclusione della premiazione l’ideatore della vetrina in salsa mondana, Gianni Mercatali, ha annunciato che nel 2024 inviterà a concorrere i campioni che hanno fatto la storia di questo “goloso” appuntamento. Si rivedranno Rosaria Panatta, Silvana Coveri, Francesca Antinori, Patrizia Gucci, Rosaria Frescobaldi, Veronica Gaido, Oliva Scaramuzzi, l’ex sindaco di Pietrasanta Massimo Mallegni.

Francesca Navari